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Наука и образование 24.07.2019 17:47

Президент Азербайджана утвердил новые пошлины за аккредитацию учебных заведений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законы "Об образовании" и "О государственной пошлине", определяющих новые пошлины за аккредитацию учебных заведений.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на официальном сайте главы государства.

Согласно изменениям, госпошлина за аккредитацию дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 2 тыс. манатов, общих и внешкольных образовательных учреждений – 5 тыс. манатов, учреждений профессионального образования – 10 тыс. манатов, высших учебных заведений – 20 тыс. манатов, среднеспециальных и дополнительных образовательных мероприятий – 12 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АККРЕДИТАЦИЯ, ГОСПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]