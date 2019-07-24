Президент Азербайджана утвердил новые пошлины за аккредитацию учебных заведений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законы "Об образовании" и "О государственной пошлине", определяющих новые пошлины за аккредитацию учебных заведений.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на официальном сайте главы государства.

Согласно изменениям, госпошлина за аккредитацию дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 2 тыс. манатов, общих и внешкольных образовательных учреждений – 5 тыс. манатов, учреждений профессионального образования – 10 тыс. манатов, высших учебных заведений – 20 тыс. манатов, среднеспециальных и дополнительных образовательных мероприятий – 12 тыс. манатов.

А.Мамедов