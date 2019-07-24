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Дальнее зарубежье 24.07.2019 19:44

Мэй пожелала успехов правительству Джонсона

Покидающая пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй в последней речи в этом качестве пожелала сменяющему ее Борису Джонсону удачи.

"Я желаю Борису Джонсону и его правительству всяческих успехов на месяцы и годы вперед", - сказала Мей, выступая на крыльце канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

"Их успехи будут успехами нашей страны, и, я надеюсь, их будет много", - добавила она, отметив, что главным приоритетом следующего кабинета будет проблема выхода Великобритании из ЕС.

После этого выступления Мэй отправилась в Букингемский дворец для того, чтобы официально представить прошение об отставке королеве Великобритании Елизавете Второй.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, ДЖОНСОН, ПОЖЕЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]