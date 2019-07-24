Мэй пожелала успехов правительству Джонсона

Покидающая пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй в последней речи в этом качестве пожелала сменяющему ее Борису Джонсону удачи.
"Я желаю Борису Джонсону и его правительству всяческих успехов на месяцы и годы вперед", - сказала Мей, выступая на крыльце канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.
"Их успехи будут успехами нашей страны, и, я надеюсь, их будет много", - добавила она, отметив, что главным приоритетом следующего кабинета будет проблема выхода Великобритании из ЕС.
После этого выступления Мэй отправилась в Букингемский дворец для того, чтобы официально представить прошение об отставке королеве Великобритании Елизавете Второй.
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