Azerpoct начал эмиссию платежных карт Debit MasterCard Contactless

ООО "Azerpoct" (национальный почтовый оператор Азербайджана - ИФ) начал эмиссию платежных дебетовых карт «Debit MasterCard Contactless», говорится в сообщении общества.

«Владельцы Debit MasterCard Contactless смогут осуществлять платежные операции внутри Азербайджана без контакта карты с POS-терминалом и набора Pin-кода, только приблизив ее к терминалу. Физические лица смогут приобрести карты в отделениях Azerpoct по обслуживанию клиентов с предъявлением удостоверения личности», - отмечается в информации.

По данным общества, на следующем этапе Azerpoct планирует эмиссию карт Platinum, Gold и Standard в новом дизайне и с функцией «сontactless».

Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова