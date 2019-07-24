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Финансы 24.07.2019 17:55

Azerpoct начал эмиссию платежных карт Debit MasterCard Contactless

ООО "Azerpoct" (национальный почтовый оператор Азербайджана - ИФ) начал эмиссию платежных дебетовых карт «Debit MasterCard Contactless», говорится в сообщении общества.

«Владельцы Debit MasterCard Contactless смогут осуществлять платежные операции внутри Азербайджана без контакта карты с POS-терминалом и набора Pin-кода, только приблизив ее к терминалу. Физические лица смогут приобрести карты в отделениях Azerpoct по обслуживанию клиентов с предъявлением удостоверения личности», - отмечается в информации.

По данным общества, на следующем этапе Azerpoct планирует эмиссию карт Platinum, Gold и Standard в новом дизайне и с функцией «сontactless».

Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПОЧТА, КАРТЫ, ЭМИССИЯ


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Azerpoct начал эмиссию платежных карт Debit MasterCard

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]