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Регион 24.07.2019 18:01

Апелляционный суд Армении признал незаконным арест имущества экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу генеральной прокуратуры на решение суда первой инстанции о признании ареста имущества бывшего президента Армении Роберта Кочаряна нарушением его прав.

На заседании суда в среду соответствующее решение огласил судья Апелляционного суда Арсен Никогосян.

Экс-президент Армении Кочарян заявил на заседании суда, что у него изъяты документы, свидетельствующие о законности имущества.

"Мне нужно оплачивать коммунальные услуги, услуги адвокатов. Мне не делает чести, имея возможности, обращаться за помощью к родным и близким. Уже год нарушаются мои права", - сказал Кочарян.

В июне суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.

Ранее был наложен арест на все имущество и доходы бывшего президента, кроме пенсии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]