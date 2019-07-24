Апелляционный суд Армении признал незаконным арест имущества экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу генеральной прокуратуры на решение суда первой инстанции о признании ареста имущества бывшего президента Армении Роберта Кочаряна нарушением его прав.
На заседании суда в среду соответствующее решение огласил судья Апелляционного суда Арсен Никогосян.
Экс-президент Армении Кочарян заявил на заседании суда, что у него изъяты документы, свидетельствующие о законности имущества.
"Мне нужно оплачивать коммунальные услуги, услуги адвокатов. Мне не делает чести, имея возможности, обращаться за помощью к родным и близким. Уже год нарушаются мои права", - сказал Кочарян.
В июне суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.
Ранее был наложен арест на все имущество и доходы бывшего президента, кроме пенсии.
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