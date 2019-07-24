Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов считает односторонним решение ПАО "Транснефть" о максимальном размере компенсаций за загрязнение нефти в "Дружбе" на уровне $15 за баррель.
"Комментировать локальное решение ПАО "Транснефть" о компенсациях грузоотправителям, касающееся ее договорных отношений с нефтяными компаниями, без ознакомления с его текстом считаю неправильным. Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано", - сказал Сизов, которого цитирует агентство БелТА.
Как сообщалось, Совет директоров "Транснефти" на заседании 24 июля утвердил порядок выплат в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ.
Предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель некондиционной нефти. "При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки", - говорится в пресс-релизе.
Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен с 24 апреля. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".
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