Глава минобороны принял участие в открытии нового военного объекта в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новопостроенного жилого комплекса для личного состава одного из подразделений, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Министру было доложено, что жилой комплекс оснащен газо- и водопроводами, линиями электропередачи и коммуникации, а также новыми комплектами мебели.
Руководство Министерства обороны осмотрело солдатскую казарму, медпункт, хранилище боевой техники, парк автомобильной техники, оружейное помещение, идеологическую комнату, бытовую комнату, столовую, душевую, вещевой склад и служебные помещения, после чего пообедало вместе с личным составом.
А. Мамедов
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