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Оборона 24.07.2019 18:09

Глава минобороны принял участие в открытии нового военного объекта в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новопостроенного жилого комплекса для личного состава одного из подразделений, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Министру было доложено, что жилой комплекс оснащен газо- и водопроводами, линиями электропередачи и коммуникации, а также новыми комплектами мебели.

Руководство Министерства обороны осмотрело солдатскую казарму, медпункт, хранилище боевой техники, парк автомобильной техники, оружейное помещение, идеологическую комнату, бытовую комнату, столовую, душевую, вещевой склад и служебные помещения, после чего пообедало вместе с личным составом.

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОБЪЕКТ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]