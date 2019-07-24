Направляющиеся в Нахчыван пассажирские автобусы не будут проходить таможенный контроль на территории Ирана

Таможенные органы Азербайджана и Ирана договорились об отмене таможенного контроля на территории Ирана для пассажиров, направляющихся из Азербайджана в Нахчыван, говорится в совместном заявлении Государственного таможенного комитета Азербайджана и Государственной службы автотранспорта Ирана.

Согласно сообщению, с 24 июля пассажиры, направляющиеся по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, будут проходить таможенный контроль только на территории Азербайджана.

"Ранее, пассажиры проходили таможенный контроль на территории обоих стран, в общей сложности 4 раза. Наряду с потерей времени, это также создавало дискомфорт для путешествующих ночными рейсами. В результате переговоров с иранской стороной было достигнуто соглашение, что пассажиры будут подвергаться досмотру только на азербайджанской стороне", - говорится в заявлении.

Согласно договору, багаж и ручная кладь пассажиров после прохода таможенного контроля на азербайджанской стороне будут обеспечены специальными номерами и пломбами, после чего будут въезжать на территорию Ирана.

"Согласно меморандуму, подписанному между таможенными органами двух стран, азербайджанская сторона будет выдавать иранской документ, гарантирующий отсутствие в багажах контрабанды и запрещенной продукции. В следствие этого иранская сторона не будет осуществлять дополнительную проверку, что значительно ускорит переход границы и сократит время в пути", - говорится в заявлении.

А. Мамедов