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Инфраструктура и тендеры 24.07.2019 18:45

Направляющиеся в Нахчыван пассажирские автобусы не будут проходить таможенный контроль на территории Ирана

Таможенные органы Азербайджана и Ирана договорились об отмене таможенного контроля на территории Ирана для пассажиров, направляющихся из Азербайджана в Нахчыван, говорится в совместном заявлении Государственного таможенного комитета Азербайджана и Государственной службы автотранспорта Ирана.

Согласно сообщению, с 24 июля пассажиры, направляющиеся по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, будут проходить таможенный контроль только на территории Азербайджана.

"Ранее, пассажиры проходили таможенный контроль на территории обоих стран, в общей сложности 4 раза. Наряду с потерей времени, это также создавало дискомфорт для путешествующих ночными рейсами. В результате переговоров с иранской стороной было достигнуто соглашение, что пассажиры будут подвергаться досмотру только на азербайджанской стороне", - говорится в заявлении.

Согласно договору, багаж и ручная кладь пассажиров после прохода таможенного контроля на азербайджанской стороне будут обеспечены специальными номерами и пломбами, после чего будут въезжать на территорию Ирана.

"Согласно меморандуму, подписанному между таможенными органами двух стран, азербайджанская сторона будет выдавать иранской документ, гарантирующий отсутствие в багажах контрабанды и запрещенной продукции. В следствие этого иранская сторона не будет осуществлять дополнительную проверку, что значительно ускорит переход границы и сократит время в пути", - говорится в заявлении.

А. Мамедов

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Тэги: ИРАН, ТАМОЖНЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]