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Регион 24.07.2019 21:33

Турция и США не пришли к договоренности по зоне безопасности в Сирии - глава МИД Чавушоглу

Новые предложения США по созданию зоны безопасности на севере Сирии не удовлетворили Турцию, заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Новые предложения США по зоне безопасности в Сирии не устраивают Турцию", - прокомментировал Чавушоглу итоги встречи министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Он отметил, что "достичь согласия по созданию зоны безопасности следует как можно скорее", так как у Турции "заканчивается терпение".

По данным Анатолийского агентства новостей, Чавушоглу подчеркнул, что сотрудничество Турции с США должно строиться на доверии и прозрачности.

Чавушоглу ранее на этой неделе заявил, что, если зона безопасности на севере Сирии не будет создана, и террористическая угроза национальной безопасности страны будет сохраняться, то Анкара начнет военную операцию к востоку от реки Евфрат.

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании этой зоны безопасности, однако до сих пор не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]