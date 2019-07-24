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Внешняя политика 24.07.2019 19:07

Президент Алиев поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании.

"Поздравляют Вас с избранием на пост премьер-министра, желаю Вам успехов в вашей плодотворной деятельности", - отмечается в тексте поздравления Алиева, опубликованного в среду на сайте главы государства.

Алиев подчеркнул эффективную деятельность с британскими компаниями в разработке нефтегазовых месторождений Азербайджана, добычи энергоресурсов и их экспорта на мировых рынки.

"Надеюсь, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия для укрепления двустороннего сотрудничества", - отмечается в поздравлении.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]