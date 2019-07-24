Президент Алиев поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании.

"Поздравляют Вас с избранием на пост премьер-министра, желаю Вам успехов в вашей плодотворной деятельности", - отмечается в тексте поздравления Алиева, опубликованного в среду на сайте главы государства.

Алиев подчеркнул эффективную деятельность с британскими компаниями в разработке нефтегазовых месторождений Азербайджана, добычи энергоресурсов и их экспорта на мировых рынки.

"Надеюсь, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия для укрепления двустороннего сотрудничества", - отмечается в поздравлении.

А. Мамедов