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Дальнее зарубежье 24.07.2019 21:14

Сотрудничество Кубы с Венесуэлой останется неизменным, невзирая на угрозы США, заявляют в Гаване

Куба продолжит сотрудничество с законным правительством Венесуэлы, угрозы США не изменят курс Гаваны в этом вопросе, заявил в среду глава МИД Кубы Бруно Париллья.

"В том, что касается сотрудничества Кубы с Венесуэлой, оно есть и будет неизменным. С глубокой солидарностью с законным правительством, которое возглавляет президент Мадуро, и с гражданским военным союзом и её народом", - сказал он на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Париллья подчеркнул, что действия США являются угрозой для международного мира и стабильности на полушарии.

"Никакие угрозы не заставят изменить курс, который выбрала наша страна", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КУБА, ВЕНЕСУЭЛА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]