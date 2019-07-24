Сотрудничество Кубы с Венесуэлой останется неизменным, невзирая на угрозы США, заявляют в Гаване

Куба продолжит сотрудничество с законным правительством Венесуэлы, угрозы США не изменят курс Гаваны в этом вопросе, заявил в среду глава МИД Кубы Бруно Париллья.

"В том, что касается сотрудничества Кубы с Венесуэлой, оно есть и будет неизменным. С глубокой солидарностью с законным правительством, которое возглавляет президент Мадуро, и с гражданским военным союзом и её народом", - сказал он на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Париллья подчеркнул, что действия США являются угрозой для международного мира и стабильности на полушарии.

"Никакие угрозы не заставят изменить курс, который выбрала наша страна", - подчеркнул он.