Сотрудничество Кубы с Венесуэлой останется неизменным, невзирая на угрозы США, заявляют в Гаване

Куба продолжит сотрудничество с законным правительством Венесуэлы, угрозы США не изменят курс Гаваны в этом вопросе, заявил в среду глава МИД Кубы Бруно Париллья.
"В том, что касается сотрудничества Кубы с Венесуэлой, оно есть и будет неизменным. С глубокой солидарностью с законным правительством, которое возглавляет президент Мадуро, и с гражданским военным союзом и её народом", - сказал он на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Париллья подчеркнул, что действия США являются угрозой для международного мира и стабильности на полушарии.
"Никакие угрозы не заставят изменить курс, который выбрала наша страна", - подчеркнул он.
ЦИК Украины заканчивает подсчет: обработано 99,7% протоколов
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Moody’s изменило на "позитивный" прогноз по банковскому сектору Азербайджана
Бакметрополитен направит более 5 млн манатов на закупку различных материалов и установку оборудования
Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца
В Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн с пропаном
ВП Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору