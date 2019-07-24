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ТЭК 24.07.2019 19:19

Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

Цены на нефть усилили подъем на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США по итогам минувшей недели, а также резком сокращении добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,56 (0,99%) - до $57,33 за баррель.

Запасы нефти в США упали по итогам шестой недели подряд - на 10,84 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 429 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США за прошедшую неделю сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года - до 11,3 млн баррелей в сутки. Снижение добычи, обусловленное последствиями урагана "Барри", не стало сюрпризом для рынка.

Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 600 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]