Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

Цены на нефть усилили подъем на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США по итогам минувшей недели, а также резком сокращении добычи.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,56 (0,99%) - до $57,33 за баррель.
Запасы нефти в США упали по итогам шестой недели подряд - на 10,84 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей.
Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 429 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США за прошедшую неделю сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года - до 11,3 млн баррелей в сутки. Снижение добычи, обусловленное последствиями урагана "Барри", не стало сюрпризом для рынка.
Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 600 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.
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