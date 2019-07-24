Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0269 GBR   2.1207 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.88 -0.89 Brent 63.18 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.07.2019 22:14

Берлин потребовал от Дамаска и его союзников отказаться от любых атак в Идлибе

Правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с "авиаударом сирийских правительственных сил по рынку" в зоне деэскалации в Идлибе, сообщил в среду МИД ФРГ.

Берлин призвал все стороны конфликта, "в особенности сирийский режим и его союзников", отказаться от "любых атак".

В заявлении подчеркивается необходимость соблюдения соглашения "о прекращении огня от 17 сентября 2018" (российско-турецкое соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе).

Германское правительство также требует от сторон "следовать своим обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом и гарантировать защиту мирного населения, как и лицам, оказывающим гуманитарную помощь", - говорится в тексте заявления.

В германском МИД подчеркнули, что только "политическое решение, достигнутое в рамках переговорного процесса под эгидой ООН" может привести к завершению войны и к "прекращению страданий мирного населения".

Накануне Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило, что в результате ударов по ряду населенных пунктов в провинции Идлиб 22 июля, по меньшей мере, 59 человек погибли и свыше 100 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, СИРИЯ, АВИАУДАР


Похожие новости


Маас призвал вывести из кризиса ДНЯО Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации МИД ФРГ допускает возможность "жесткого" Brexit 12 апреля Глава МИД ФРГ считает, что ИГИЛ продолжает представлять серьезную угрозу Глава МИД Германии призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]