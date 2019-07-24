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Дальнее зарубежье 24.07.2019 22:36

Туск ждет встречи с Джонсоном, чтобы обсудить сотрудничество

Председатель Европейского совета Дональд Туск в кратком послании поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост главы британского правительства.

"От имени Европейского совета я хотел бы поздравить вас с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в письме, факсимиле которого распространила в среду в Брюсселе пресс-служба Евросовета.

"Я с нетерпением жду встречи с вами, чтобы обсудить - в деталях - наше сотрудничество", - сообщил Туск.

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Тэги: ЕС, ТУСК, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]