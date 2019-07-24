Туск ждет встречи с Джонсоном, чтобы обсудить сотрудничество

Председатель Европейского совета Дональд Туск в кратком послании поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост главы британского правительства.

"От имени Европейского совета я хотел бы поздравить вас с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в письме, факсимиле которого распространила в среду в Брюсселе пресс-служба Евросовета.

"Я с нетерпением жду встречи с вами, чтобы обсудить - в деталях - наше сотрудничество", - сообщил Туск.