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Оборона 24.07.2019 19:39

Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил поправки в госбюджете на 2019 год, сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, общий размер доходов и расходов госбюджета остается без изменений.

Поправки подразумевают лишь изменения в некоторых статьях расходной части бюджета.

В частности, дополнительные расходы в размере 150 млн манатов будут направлены по статье «Оборонные расходы». Их объем увеличится до 3 млрд 187 млн 618,152 тыс. манатов (около $1,88 млрд по текущему курсу). Таким образом, расходы на оборону в госбюджете на 2019 год увеличатся на 4,9%.

Взамен на 150 млн манатов сокращается объем средств, выделяемых Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ).

Кроме того, глава государства утвердил изменения в бюджет ГФСЗ при министерстве труда и социальной защиты, согласно которым доходы и расходы Фонда на текущий год увеличиваются на 200 млн манатов – до 4 млрд 128,104 млн манатов.

Президент также утвердил изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана, согласно которым доходы и расходы Фонда в 2019 году увеличиваются на 15 млн манатов – до 98 млн 451,4 тыс. манатов.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]