Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил поправки в госбюджете на 2019 год, сообщает сайт главы государства.
Согласно изменениям, общий размер доходов и расходов госбюджета остается без изменений.
Поправки подразумевают лишь изменения в некоторых статьях расходной части бюджета.
В частности, дополнительные расходы в размере 150 млн манатов будут направлены по статье «Оборонные расходы». Их объем увеличится до 3 млрд 187 млн 618,152 тыс. манатов (около $1,88 млрд по текущему курсу). Таким образом, расходы на оборону в госбюджете на 2019 год увеличатся на 4,9%.
Взамен на 150 млн манатов сокращается объем средств, выделяемых Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ).
Кроме того, глава государства утвердил изменения в бюджет ГФСЗ при министерстве труда и социальной защиты, согласно которым доходы и расходы Фонда на текущий год увеличиваются на 200 млн манатов – до 4 млрд 128,104 млн манатов.
Президент также утвердил изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана, согласно которым доходы и расходы Фонда в 2019 году увеличиваются на 15 млн манатов – до 98 млн 451,4 тыс. манатов.
А. Мамедов
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