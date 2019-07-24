Россия приветствует переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые бы содействовали налаживанию диалога - Лавров

Россия выступает за контакты, которые бы стимулировали диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы, а не навязывали его исход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы активно участвуем, как и наши кубинские друзья, в содействии по линии внешних игроков в создании таких условий, которые позволили бы самим венесуэльцам договориться о том, как преодолеть нынешнюю ситуацию. Мы выступаем за то, чтобы те контакты, которые стимулируют такой прямой диалог между правительством и оппозицией, всячески развивались", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
"Ещё раз хочу подчеркнуть, чтобы это именно были контакты по содействию диалога, а не контакты с целью навязать результат такому диалогу, решить его исход", - добавил он.
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