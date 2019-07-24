Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0269 GBR   2.1207 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.88 -0.89 Brent 63.18 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.07.2019 22:59

Россия приветствует переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые бы содействовали налаживанию диалога - Лавров

Россия выступает за контакты, которые бы стимулировали диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы, а не навязывали его исход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы активно участвуем, как и наши кубинские друзья, в содействии по линии внешних игроков в создании таких условий, которые позволили бы самим венесуэльцам договориться о том, как преодолеть нынешнюю ситуацию. Мы выступаем за то, чтобы те контакты, которые стимулируют такой прямой диалог между правительством и оппозицией, всячески развивались", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, чтобы это именно были контакты по содействию диалога, а не контакты с целью навязать результат такому диалогу, решить его исход", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Путин отверг предположения о том, что режим Мадуро держится на "российских штыках" Россия готова содействовать диалогу между властями Венесуэлы и оппозицией - Патрушев Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн Путин распорядился поддержать газовые проекты Роснефти на шельфе Венесуэлы Трамп: Россия проинформировала о выводе большинства "своих людей" из Венесуэлы Путин заявил Помпео о недопустимости провокаций в Венесуэле гражданской войны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]