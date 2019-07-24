ЦИК Украины заканчивает подсчет: обработано 99,7% протоколов

В Верховную Раду IX созыва по спискам, по данным обработки Центризбиркомом 99,7% электронных протоколов, проходят партии: "Слуга народа" - 43,18% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11% и "Голос" - 5,83%.

Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают пятипроцентный проходной барьер Радикальная партия - 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.