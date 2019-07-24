ЦИК Украины заканчивает подсчет: обработано 99,7% протоколов

В Верховную Раду IX созыва по спискам, по данным обработки Центризбиркомом 99,7% электронных протоколов, проходят партии: "Слуга народа" - 43,18% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11% и "Голос" - 5,83%.
Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают пятипроцентный проходной барьер Радикальная партия - 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%.
Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.
Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).
Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Moody’s изменило на "позитивный" прогноз по банковскому сектору Азербайджана
Бакметрополитен направит более 5 млн манатов на закупку различных материалов и установку оборудования
Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца
В Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн с пропаном
ВП Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии
Шеф Пентагона обсудит с японцами и южными корейцами инцидент с российским самолетом
Джонсон провел назначения в новом британском кабинете министров
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору