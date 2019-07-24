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Регион 24.07.2019 23:48

Гражданину Латвии, находящемуся на задержанном в Иране танкере, разрешили связаться с родными

Гражданину Латвии, которого вместе с другими моряками танкера "Stena Impero" 19 июля задержали власти Ирана, предоставили возможность связаться с родными, сообщил агентству BNS пресс-секретарь министерства иностранных дел Янис Бекерис.

Бекерис отметил, что моряку была предоставлена возможность удаленной связи с близкими. Также было получено подтверждение того, что его безопасности и здоровью ничто не угрожает.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ИРАН, ТАНКЕР, СВЯЗЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]