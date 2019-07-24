Гражданину Латвии, находящемуся на задержанном в Иране танкере, разрешили связаться с родными

Гражданину Латвии, которого вместе с другими моряками танкера "Stena Impero" 19 июля задержали власти Ирана, предоставили возможность связаться с родными, сообщил агентству BNS пресс-секретарь министерства иностранных дел Янис Бекерис.

Бекерис отметил, что моряку была предоставлена возможность удаленной связи с близкими. Также было получено подтверждение того, что его безопасности и здоровью ничто не угрожает.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.