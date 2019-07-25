Большинство россиян одобряют деятельность Путина - опрос

Более двух третей россиян (68%) с одобрением воспринимают работу Владимира Путина на посту президента РФ, не одобряют деятельность главы государства около трети сограждан (31%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Согласно результатам социологического исследования, 34% участников опроса одобрительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы правительства 64% респондентов.
По данным "Левада-центра", деятельность кабинета министров в целом положительно оценивают 43% участников опроса, противоположную оценку дают 55% опрошенных.
Результаты исследования показывают, что 37% россиян одобряют работу Госдумы, не одобряют 60% респондентов.
По данным опроса, половина россиян (50%) считают, что на данный момент дела в РФ идут в правильном направлении, 41% опрошенных придерживаются мнения, что страна движется по неверному пути. При этом социологи отмечают, что почти каждый десятый россиянин (9%) затрудняется дать оценку положению дел в стране.
Опрос был проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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