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ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

Пентагон пока не планирует начать сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе незамедлительно, эти меры будут приниматься только в случае появления опасности их захвата, заявил новый министр обороны США Марк Эспер.

"Я использую термин "эскорт" в более широком смысле. Эскорт совсем не значит, что они (корабли ВМС - ИФ) будут следовать непосредственно вслед за судами. Но эти суда будут находиться в районе, в котором можно быстро реагировать, чтобы сдержать провокации - это ключевой вопрос", - сказал он журналистам на брифинге.

По словам Эспера, "это не значит, прямо сейчас". Он отметил, что должен на следующей неделе провести консультации с Центральным командованием ВС США, "чтобы разобраться в их концепции" проведения таких операций.

"Суда США нуждаются в эскорте, и мы там будем, мы будем доступны для них", - добавил министр.

Он, тем не менее, пояснил, что меры будут приниматься тогда, когда есть основания считать, что американское судно находится под непосредственной угрозой остановки или захвата.

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Тэги: США, ПРОЛИВ, СУДА, СОПРОВОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]