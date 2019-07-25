ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

Пентагон пока не планирует начать сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе незамедлительно, эти меры будут приниматься только в случае появления опасности их захвата, заявил новый министр обороны США Марк Эспер.
"Я использую термин "эскорт" в более широком смысле. Эскорт совсем не значит, что они (корабли ВМС - ИФ) будут следовать непосредственно вслед за судами. Но эти суда будут находиться в районе, в котором можно быстро реагировать, чтобы сдержать провокации - это ключевой вопрос", - сказал он журналистам на брифинге.
По словам Эспера, "это не значит, прямо сейчас". Он отметил, что должен на следующей неделе провести консультации с Центральным командованием ВС США, "чтобы разобраться в их концепции" проведения таких операций.
"Суда США нуждаются в эскорте, и мы там будем, мы будем доступны для них", - добавил министр.
Он, тем не менее, пояснил, что меры будут приниматься тогда, когда есть основания считать, что американское судно находится под непосредственной угрозой остановки или захвата.
ЦИК Украины заканчивает подсчет: обработано 99,7% протоколов
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Moody’s изменило на "позитивный" прогноз по банковскому сектору Азербайджана
Бакметрополитен направит более 5 млн манатов на закупку различных материалов и установку оборудования
Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца
В Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн с пропаном
ВП Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору