ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

Пентагон пока не планирует начать сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе незамедлительно, эти меры будут приниматься только в случае появления опасности их захвата, заявил новый министр обороны США Марк Эспер.

"Я использую термин "эскорт" в более широком смысле. Эскорт совсем не значит, что они (корабли ВМС - ИФ) будут следовать непосредственно вслед за судами. Но эти суда будут находиться в районе, в котором можно быстро реагировать, чтобы сдержать провокации - это ключевой вопрос", - сказал он журналистам на брифинге.

По словам Эспера, "это не значит, прямо сейчас". Он отметил, что должен на следующей неделе провести консультации с Центральным командованием ВС США, "чтобы разобраться в их концепции" проведения таких операций.

"Суда США нуждаются в эскорте, и мы там будем, мы будем доступны для них", - добавил министр.

Он, тем не менее, пояснил, что меры будут приниматься тогда, когда есть основания считать, что американское судно находится под непосредственной угрозой остановки или захвата.