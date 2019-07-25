Растущая напряженность в Ормузском проливе ставит под угрозу торговлю СПГ в регионе - эксперт

Растущая напряженность в Ормузском проливе может поставить под угрозу торговлю сжиженным природным газом (СПГ) в Персидском заливе, отмечает аналитик Interfax Energy Абишек Кумар.
Отношения Ирана с США и Великобританией становятся все более напряженными, и не исключено, что нефтетанкеры, или даже СПГ-танкеры, проходящие через Ормузский пролив, будут так или иначе атакованы Ираном.
Важность Ормузского пролива для глобального рынка СПГ нельзя недооценивать. Пролив является маршрутом для экспорта СПГ Катаром и Абу-Даби на рынки за пределами Персидского залива, а также для поставок значительной доли СПГ, импортируемого Кувейтом и Дубаем.
Ширина Ормузского пролива, с одной стороны которого находится Иран, а с другой ОАЭ и Оман, в самом узком месте составляет лишь 39 км.
Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), Ормузский пролив является каналом для осуществления примерно трети мировой торговли СПГ.
Усиление конфликта в регионе может сказаться также и на поставках СПГ через Баб-эль-Мандебский пролив и через Суэцкий канал, отмечает эксперт. Большинство поставок СПГ из Катара в Европу осуществляется через эти два канала, и, кроме того, Баб-эль- Мандебский пролив является традиционным маршрутом для поставок американского СПГ в страны Ближнего Востока и Азии.
Усиление напряженности в отношениях Ирана с США и Великобританией уже сказалось на поставках нефти через Ормузский пролив, однако пока не затронуло поставки СПГ. В первом полугодии 2019 года порядка 42,4 млн тонн СПГ прошли через Ормузский пролив по сравнению с 41,51 млн тонн за тот же период предыдущего года.
Напряженность в регионе выросла после ряда атак на нефтетанкеры в Ормузском проливе и усилилась после того, как Иран сбил американский беспилотник вблизи пролива в июне. В начале июля власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, предположительно перевозивший иранскую нефть в Сирию в нарушение европейских санкций. Вслед за этим Иран задержал танкер Stena Impero, следовавший через Ормузский пролив под британским флагом.
Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе, и эта инициатива может еще больше повысить напряженность в отношениях с Ираном.
Перебои в поставках СПГ через Ормузский пролив негативно повлияют на многих покупателей и продавцов топлива в Персидском заливе. Однако таким странам, как например, ОАЭ, будет хуже, чем остальным, отмечает Абишек Кумар.
Эмират Абу-Даби является экспортером СПГ, в то время как эмират Дубай импортирует это топливо.
Сохраняющиеся проблемы в отношениях Катара с его соседями, включая ОАЭ, привели к тому, что Катар прекратил поставки СПГ в Дубай. Последний груз СПГ из Катара прибыл в Дубай в мае 2017 года. Таким образом, Дубай полагается в основном на СПГ, поставляемый из США и Австралии.
Иран, сохраняющий относительную дипломатическую близость с Катаром, может нанести прицельный удар по танкерам, перевозящим СПГ через Ормузский пролив в ОАЭ или из этой страны в случае усиления напряженности. Абу-Даби может обеспечить поставки СПГ в Дубай, однако также может и потерять долю рынка за пределами Персидского залива.
ЦИК Украины заканчивает подсчет: обработано 99,7% протоколов
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ
Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца
В Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн с пропаном
ВП Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии
Шеф Пентагона обсудит с японцами и южными корейцами инцидент с российским самолетом
Джонсон провел назначения в новом британском кабинете министров
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору