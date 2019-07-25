Растущая напряженность в Ормузском проливе ставит под угрозу торговлю СПГ в регионе - эксперт

Растущая напряженность в Ормузском проливе может поставить под угрозу торговлю сжиженным природным газом (СПГ) в Персидском заливе, отмечает аналитик Interfax Energy Абишек Кумар.

Отношения Ирана с США и Великобританией становятся все более напряженными, и не исключено, что нефтетанкеры, или даже СПГ-танкеры, проходящие через Ормузский пролив, будут так или иначе атакованы Ираном.

Важность Ормузского пролива для глобального рынка СПГ нельзя недооценивать. Пролив является маршрутом для экспорта СПГ Катаром и Абу-Даби на рынки за пределами Персидского залива, а также для поставок значительной доли СПГ, импортируемого Кувейтом и Дубаем.

Ширина Ормузского пролива, с одной стороны которого находится Иран, а с другой ОАЭ и Оман, в самом узком месте составляет лишь 39 км.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), Ормузский пролив является каналом для осуществления примерно трети мировой торговли СПГ.

Усиление конфликта в регионе может сказаться также и на поставках СПГ через Баб-эль-Мандебский пролив и через Суэцкий канал, отмечает эксперт. Большинство поставок СПГ из Катара в Европу осуществляется через эти два канала, и, кроме того, Баб-эль- Мандебский пролив является традиционным маршрутом для поставок американского СПГ в страны Ближнего Востока и Азии.

Усиление напряженности в отношениях Ирана с США и Великобританией уже сказалось на поставках нефти через Ормузский пролив, однако пока не затронуло поставки СПГ. В первом полугодии 2019 года порядка 42,4 млн тонн СПГ прошли через Ормузский пролив по сравнению с 41,51 млн тонн за тот же период предыдущего года.

Напряженность в регионе выросла после ряда атак на нефтетанкеры в Ормузском проливе и усилилась после того, как Иран сбил американский беспилотник вблизи пролива в июне. В начале июля власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, предположительно перевозивший иранскую нефть в Сирию в нарушение европейских санкций. Вслед за этим Иран задержал танкер Stena Impero, следовавший через Ормузский пролив под британским флагом.

Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе, и эта инициатива может еще больше повысить напряженность в отношениях с Ираном.

Перебои в поставках СПГ через Ормузский пролив негативно повлияют на многих покупателей и продавцов топлива в Персидском заливе. Однако таким странам, как например, ОАЭ, будет хуже, чем остальным, отмечает Абишек Кумар.

Эмират Абу-Даби является экспортером СПГ, в то время как эмират Дубай импортирует это топливо.

Сохраняющиеся проблемы в отношениях Катара с его соседями, включая ОАЭ, привели к тому, что Катар прекратил поставки СПГ в Дубай. Последний груз СПГ из Катара прибыл в Дубай в мае 2017 года. Таким образом, Дубай полагается в основном на СПГ, поставляемый из США и Австралии.

Иран, сохраняющий относительную дипломатическую близость с Катаром, может нанести прицельный удар по танкерам, перевозящим СПГ через Ормузский пролив в ОАЭ или из этой страны в случае усиления напряженности. Абу-Даби может обеспечить поставки СПГ в Дубай, однако также может и потерять долю рынка за пределами Персидского залива.