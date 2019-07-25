Прокуратура Грузии предъявила основателям ТВС банка обвинение в отмывании денег

Генпрокуратура Грузии в среду предъявила основателям ТВС банка, крупнейшего банка Грузии, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвинение по факту легализации незаконных доходов в размере $16,754 млн, что сопровождалось получением дохода в особо крупном размере.

Оба обвиняемых категорически отрицают свою вину. "Я не стану сейчас комментировать обвинения. Это дело адвокатов, и ясно, что все высосано из пальца и абсурдно. Вы помните, я это назвал оркестрированной атакой, и это продолжается. У этого оркестра очень плохие дирижеры и очень плохие музыканты", - заявил Хазарадзе журналистам.

Он отметил, что "акции ТВС банка на Лондонской фондовой бирже упали на 8%, и инвесторы получили убытки в несколько миллионов долларов" за те пять минут, в течение которых в среду в прокуратуре адвокатам передавали бумаги.

По его словам, все направлено на то, чтобы остановить проект строительства порта Анаклиа, который осуществляет консорциум, учрежденный "ТВС холдингом" совместно с американскими партнерами.

"Государственная машина не прекращает свое движение против нас, что уже длится более года. Прямо могу сказать, что это все направлено на то, чтобы остановить проект Анаклии. Аналогичные нападки были в январе. Это нанесло очень серьезный урон как акционерам банка, так и осуществлению проекта", - подчеркнул Хазарадзе.

В свою очередь Джапаридзе считает, что дело в личном преследовании. "К сожалению, это продолжение личного преследования в отношении меня и Мамуки. Это наносит огромный вред стране и тем проектам, в которых мы есть. Все сделаем для того, чтобы ни у одного из проектов не было помех. Мы обсудим все необходимые меры, в том числе для того, чтобы акционеры были спокойны, что банку опасность не грозит", - заявил журналистам Джапаридзе.

Между тем, комментируя обвинения, предъявленные основателям ТВС банка, глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава сообщила, что проекту Анаклиа ничего не грозит.

"Как мы не раз заявляли, проект Анаклии представляет собой очень большой приоритет для нашей страны. Нам однозначно нужен глубоководный порт в Анаклии. У проекта со стороны государства беспрецедентная поддержка", - сказала она.

Правительство Грузии 3 октября 2016 года подписало инвестиционный договор с консорциумом Anaklia Development о строительстве в Анаклиа глубоководного порта и управлении им. Первая фаза проекта, начавшаяся в конце 2017 года, предусматривает создание к 2021 году мощностей пропускной способностью не менее 7 млн тонн грузов в год, а в последующие годы планируется поэтапно довести мощности порта до 100 млн тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд.

На строительство первой фазы порта необходимо около $600 млн (всего фаз девять). Государство пообещало выделить $70 млн, самому консорциуму предстоит вложить $120 млн, остальные $400 млн он должен привлечь в кредит либо получить от иностранных инвесторов.

Основным акционером ТВС банка является ТВС Bank Group Plc (99,88%), в которой Хазарадзе и Джапаридзе в настоящее время продолжают выполнять функции председателя и зампреда правления. На 1 апреля 2019 года активы банка составляли $5,383 млрд, или 37,4% совокупных активов банковского сектора страны.

В собственности Хазарадзе находятся 11,89% акций ТВС банка, Джапаридзе - 6,37% акций.