Нефть слабо дорожает после падения накануне, Brent на уровне $63,32 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема.

Данные IHS Markit, опубликованные в среду, указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $63,32 за баррель, что на $0,14 (0,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $63,18 за баррель, опустившись на $0,65 (1,02%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,3%) - до $56,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,89 (1,57%), до $55,88 за баррель.

"Обычно динамика нефтяного рынка определяется факторами, так или иначе влияющими на потенциальные поставки нефти, однако в последние пару месяцев движущей силой является именно оценка потенциального спроса", - отмечает управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес.

"Мы знаем, однако, что страны ОПЕК четко придерживаются соглашения об ограничении добычи, а мировые центробанки готовятся к наращиванию стимулов. Поэтому значительное падение цен на нефть маловероятно", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти, были спокойно восприняты трейдерами, посчитавшими, что существенное влияние на них оказали последствия урагана "Барри".

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.