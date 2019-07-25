Сборная Азербайджана занимает 2-ое место на EYOF-2019

Сборная Азербайджана занимает 2-ое место в общем зачете XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «EYOF Baku-2019».
После пяти соревновательных дней в активе азербайджанских спортсменов 19 медалей: 9 золотых, 5 серебренных и 5 бронзовых.
В общем медальном зачете в лидеры вышла Россия, у которой 32 медали (13, 8, 11). На третьем месте турецкие спортсмены, в активе которых 15 медалей (6, 4, 5).
В десятку также входят Великобритания, Италия, Румыния, Беларусь, Польша, Хорватия и Грузия.
В целом, медали завоевали спортсмены из 27 стран, в том числе представители 17 стран завоевали хотя бы одну золотую медаль.
XV Летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль проходит в Баку с 20 по 28 июля 2019 года. В мероприятии принимают участие более 3,6 тыс. спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.
Ф.Исазаде
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