Российская Smartavia начинает полеты из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Smartavia (торговая марка авиакомпании «Нордавиа») с 25 июля начнет полеты из Санкт-Петербурга в Азербайджан.
«В Пулково с 25 июля появился новый рейс в Баку. Выполнять его будет авиакомпания Smartavia. Первый рейс в Баку будет осуществлен в 16:25 по местному времени», - отмечается в сообщении аэропорта.
Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и субботам на Boeing 737-700 с салоном экономического класса. Стоимость билетов начинается от 8,83 тыс. рублей.
В настоящее время другие рейсы в Баку из Петербурга считаются очень востребованными.
В 2018 году "Нордавиа" перевезла в Пулково 648 тыс. пассажиров, это на 35% больше, чем в 2017 году. В парке авиакомпании 13 пассажирских самолетов Boeing 737-500, -700, и -800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.
А.Азизов
ЦИК Украины заканчивает подсчет: обработано 99,7% протоколов
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ
Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца
В Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн с пропаном
ВП Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии
Шеф Пентагона обсудит с японцами и южными корейцами инцидент с российским самолетом
Джонсон провел назначения в новом британском кабинете министров
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору