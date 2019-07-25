Российская Smartavia начинает полеты из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Smartavia (торговая марка авиакомпании «Нордавиа») с 25 июля начнет полеты из Санкт-Петербурга в Азербайджан.

«В Пулково с 25 июля появился новый рейс в Баку. Выполнять его будет авиакомпания Smartavia. Первый рейс в Баку будет осуществлен в 16:25 по местному времени», - отмечается в сообщении аэропорта.

Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и субботам на Boeing 737-700 с салоном экономического класса. Стоимость билетов начинается от 8,83 тыс. рублей.

В настоящее время другие рейсы в Баку из Петербурга считаются очень востребованными.

В 2018 году "Нордавиа" перевезла в Пулково 648 тыс. пассажиров, это на 35% больше, чем в 2017 году. В парке авиакомпании 13 пассажирских самолетов Boeing 737-500, -700, и -800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.

А.Азизов