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Транспорт и связь 25.07.2019 09:45

Российская Smartavia начинает полеты из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Smartavia (торговая марка авиакомпании «Нордавиа») с 25 июля начнет полеты из Санкт-Петербурга в Азербайджан.

«В Пулково с 25 июля появился новый рейс в Баку. Выполнять его будет авиакомпания Smartavia. Первый рейс в Баку будет осуществлен в 16:25 по местному времени», - отмечается в сообщении аэропорта.

Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и субботам на Boeing 737-700 с салоном экономического класса. Стоимость билетов начинается от 8,83 тыс. рублей.

В настоящее время другие рейсы в Баку из Петербурга считаются очень востребованными.

В 2018 году "Нордавиа" перевезла в Пулково 648 тыс. пассажиров, это на 35% больше, чем в 2017 году. В парке авиакомпании 13 пассажирских самолетов Boeing 737-500, -700, и -800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАРЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]