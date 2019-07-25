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ТЭК 25.07.2019 10:51

Газпром в четверг предложит на Московской бирже 2,9% своих акций

Газпромбанк (ГПБ) в четверг соберет заявки на покупку 2,9% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на "Московской бирже", сообщает "Газпром".

Готовящаяся сделка не обошлась без утечек - в среду "Газпром" был одним из лидеров снижения акций на российском рынке.

Исходя из текущих рыночных котировок, без учета дисконта, такой пакет стоит около 147 млрд рублей ($2,33 млрд).

"ПАО "Газпром" было уведомлено, что Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, 100%-ные дочерние компании ПАО "Газпром", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций ПАО "Газпром" посредством приема и удовлетворения заявок на покупку акций с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО "Московская биржа", - пишет эмитент.

"Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Продажа осуществляется в размере всего пакета акций, частичная продажа пакета акций не предусмотрена. Владельцы определяют заявки, подлежащие удовлетворению, с указанием номеров заявок, а также количеством ценных бумаг, подлежащих продаже по каждой заявке, и принимают решение об итоговом распределении акций, либо отказываются от удовлетворения каких-либо заявок. В последнем случае все заявки на покупку будут отклонены", - пишет компания.

Сбор заявок будет осуществляться 25 июля с 11:00 до 18:00 МСК. Результаты сбора заявок будут объявлены по завершению процесса сбора заявок.

Месяц назад на годовом собрании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер впервые дал содержательный ответ о перспективах распоряжения накопленным на балансе группы пакетом акций компании (6,64%). В "Газпроме" отмечают, что рост котировок превысил историческую стоимость покупки этих акций, и теперь компания может задуматься об их продаже.

"По-видимому, в текущий период времени этот вопрос наиболее актуален по сравнению с тем, когда мы этого вопроса касались раньше. И причина, конечно же, заключается в том, что сегодня "Газпром" - лидер российского фондового рынка", - заявил Миллер.

"Этот вопрос сейчас находится в таком конкретном изучении, проводится анализ. Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций "Газпрома", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, АКЦИИ, ПРОДАЖА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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