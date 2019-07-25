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Происшествия 25.07.2019 10:18

Самолет ВВС Азербайджана во время учебного полета пропал с радаров, вероятно, упал в Каспийское море – Минобороны

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана пропал с радаров во время учебного полета, вероятно, он упал в Каспийское море, сообщает Минобороны.

«24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебного полета с радаров пропал истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. Вероятнее всего, в результате аварии он упал в Каспийское море», - отмечает оборонное ведомство.

Минобороны отмечает, что в настоящее время проводятся меры по обнаружению и спасению пилота самолета.

«В Минобороны создана комиссия для изучения причин аварии», - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: САМОЛЕТ, КАСПИЙ, ПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]