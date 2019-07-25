Самолет ВВС Азербайджана во время учебного полета пропал с радаров, вероятно, упал в Каспийское море – Минобороны

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана пропал с радаров во время учебного полета, вероятно, он упал в Каспийское море, сообщает Минобороны.
«24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебного полета с радаров пропал истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. Вероятнее всего, в результате аварии он упал в Каспийское море», - отмечает оборонное ведомство.
Минобороны отмечает, что в настоящее время проводятся меры по обнаружению и спасению пилота самолета.
«В Минобороны создана комиссия для изучения причин аварии», - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
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