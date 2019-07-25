В Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн с пропаном

В Витебской области с рельсов сошли 15 цистерн грузового поезда с сжиженным газом, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

"24 июля в 18:43 в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск-Орша вблизи деревни Замосточье. Утечка обнаружена в одной из цистерн", - отметили в МЧС.

По информации ведомства, вокруг места утечки была создана специальная пенная подушка. "По состоянию на 8:00 утечка ликвидирована, работниками МЧС совместно с работниками БелЖД наложен специальный бандаж", - подчеркнули там.

Как отметили в министерстве, 53 вагона были отбуксированы на безопасное расстояние. "Пострадавших нет, на месте ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС", - добавили в ведомстве.

"На месте находятся 225 специалистов различных организаций и техника, в том числе три восстановительных поезда. В готовности находится дополнительная инженерная техника МЧС. Проводятся работы по поднятию и транспортировке сошедших с рельсов цистерн", - подчеркнули в МЧС.