Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0269 GBR   2.1207 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.88 -0.89 Brent 63.18 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 25.07.2019 10:55

Минэкологии Азербайджана аннулировало тендер на закупку дронов

ООО «Геодезии и картографии» министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана аннулировало тендер на закупку беспилотных аппаратов типа «DRON» и наземных геодезических комплексов для обработки данных аэросъемки.

«Ввиду того, что цена, указанная в тендерных предложениях всех претендентов оказалась выше предполагаемой цены предмета тендера все участники были отстранены от тендерной процедуры, а результаты тендера – аннулированы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Тендер был объявлен 24 апреля 2019 года. Тендерная процедура состоялась 12 июня.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДРОНЫ, ТЕНДЕР, АННУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Минсельхоз Азербайджана закупает дроны

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]