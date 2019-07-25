Минэкологии Азербайджана аннулировало тендер на закупку дронов

ООО «Геодезии и картографии» министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана аннулировало тендер на закупку беспилотных аппаратов типа «DRON» и наземных геодезических комплексов для обработки данных аэросъемки.
«Ввиду того, что цена, указанная в тендерных предложениях всех претендентов оказалась выше предполагаемой цены предмета тендера все участники были отстранены от тендерной процедуры, а результаты тендера – аннулированы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Тендер был объявлен 24 апреля 2019 года. Тендерная процедура состоялась 12 июня.
Н.Аббасова
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