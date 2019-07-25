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Туризм 25.07.2019 12:45

Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца

Туристы забронировали в отелях Амстердама на 12,5% больше ночей, чем за аналогичный период прошлого года, рост связан с увеличением числа китайских туристов в столице Нидерландов, сообщает газета Dutch News.

"Многие туристы, посещающие Амстердам, стали останавливаться в гостиницах города на большее количество ночей. С января по апрель 2019 года число бронирований выросло на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь это связано с ростом числа китайских туристов в столице Нидерландов, они забронировали на 33% больше ночей в отелях, чем в прошлом году. Британские туристы проведут в столице на 18% больше времени", - пишет издание.

Как отмечает газета, если бронирования будут продолжаться в таком же темпе, то к концу года средняя продолжительность пребывания в гостиницах Амстердама составит 18,8 ночей, а число постояльцев отелей в 2019 году достигнет 9,5 млн человек. "После появления лоукостеров все больше людей могут позволить себе путешествия", - цитирует Dutch News экономиста голландского банка ABN-Amro Сонни Дуйн.

По его словам, Амстердам борется с "овертуризмом", а Совет по туризму Нидерландов пытается перераспределить туристов в другие уголки страны. "Представители бюджетных гостиниц города считают, что различные налоги, которые вынуждены оплачивать путешественники, сделают столицу слишком дорогой", - пишет газета.

В прошлом году Амстердам посетили более 20 млн человек - это больше, чем все население Нидерландов, которое превышает 17 млн.

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Тэги: АМСТЕРДАМ, ГОСТИНИЦЫ, ТУРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]