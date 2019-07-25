Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца

Туристы забронировали в отелях Амстердама на 12,5% больше ночей, чем за аналогичный период прошлого года, рост связан с увеличением числа китайских туристов в столице Нидерландов, сообщает газета Dutch News.
"Многие туристы, посещающие Амстердам, стали останавливаться в гостиницах города на большее количество ночей. С января по апрель 2019 года число бронирований выросло на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь это связано с ростом числа китайских туристов в столице Нидерландов, они забронировали на 33% больше ночей в отелях, чем в прошлом году. Британские туристы проведут в столице на 18% больше времени", - пишет издание.
Как отмечает газета, если бронирования будут продолжаться в таком же темпе, то к концу года средняя продолжительность пребывания в гостиницах Амстердама составит 18,8 ночей, а число постояльцев отелей в 2019 году достигнет 9,5 млн человек. "После появления лоукостеров все больше людей могут позволить себе путешествия", - цитирует Dutch News экономиста голландского банка ABN-Amro Сонни Дуйн.
По его словам, Амстердам борется с "овертуризмом", а Совет по туризму Нидерландов пытается перераспределить туристов в другие уголки страны. "Представители бюджетных гостиниц города считают, что различные налоги, которые вынуждены оплачивать путешественники, сделают столицу слишком дорогой", - пишет газета.
В прошлом году Амстердам посетили более 20 млн человек - это больше, чем все население Нидерландов, которое превышает 17 млн.
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