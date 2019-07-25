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Происшествия 25.07.2019 11:20

МиГ-29 азербайджанских ВВС упал в территориальных водах Азербайджана

Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил (ВВС), потерпевший крушение, упал в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщил пресс-секретарь Минобороны Вагиф Дяргахлы.

«Истребитель потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана во время учебно-тренировочного полета над Каспийским морем»,- сказал Дяргахлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова создана комиссия, которая уже приступила к расследованию причин авиакатастрофы.

«Наряду с этим, проводятся неотложные меры по поиску и спасению пилота»,- подчеркнул он.

Связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета, проводимого в ночное время, после чего самолет пропал с экранов радаров.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИСТРЕБИТЕЛЬ, КАСПИЙ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]