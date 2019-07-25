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Финансы 25.07.2019 11:26

АБР может выделить Азербайджану техпомощь в $100 тыс. на укрепление налоговой политики

Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить Азербайджану техническую помощь в размере $100 тыс. на укрепление налоговой политики и администрирования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

«В рамках технической помощи министерствам налогов и финансов будет оказана поддержка для улучшения управления налоговыми поступлениями и анализа политики, направленной на мобилизацию внутренних ресурсов для сокращения фискальной зависимости от нефтяных доходов», - отметили в АБР.

Техпомощь охватит такие направления, как процедуры оценки налоговых рисков, контроль налоговой задолженности и ее сбор, развитие человеческих ресурсов, система налоговых апелляций и анализ налоговой политики.

«По итогам проекта мы ожидаем улучшения ненефтяной фискальной позиции в стране, совершенствования информационной системы налоговой администрации, в том числе системы управления налоговой апелляцией и налоговой задолженностью. Кроме этого мы нацелены на повышение потенциала сотрудников министерства налогов по вопросам налогового администрирования и сотрудников Минфина по анализу налоговой политики", - добавили в банке.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $4,2 млрд.

А.Мамедов

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Тэги: АБР, НАЛОГИ, ТЕХПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]