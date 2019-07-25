ВП Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием

Военная прокуратура (ВП) Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 ВВС страны над Каспийским морем.
«В военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по данному инциденту, создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников и начато проведение неотложных надлежащих следственных действий», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ВП.
В ВП отметили, что будут приняты все меры в соответствии с законодательством для обеспечения установления и осмотра места происшествия, сбора важных для дела предметов, определения круга очевидцев и их опроса, проведения соответствующих экспертиз и др.
«Руководство военной прокуратуры отбыло на место происшествия вместе со следственной группой», - подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета, проводимого в ночное время, после чего самолет пропал с экранов радаров. Предположительно самолет упал в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. В настоящее время ведутся поиски пилота. Минобороны создало комиссию для расследования причин крушения самолета.
Ф.Исазаде
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