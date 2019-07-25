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Инфраструктура и тендеры 25.07.2019 11:54

Бакметрополитен направит более 5 млн манатов на закупку различных материалов и установку оборудования

ЗАО «Бакинский метрополитен» заключил 11 контрактов на закупку металлической продукции, выполнение асфальтобетонного ремонта, установку аудио- и видео систем, осветительных и прочих работ на общую сумму 5 млн 9 тыс. 245,76 манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Unimetal», «Hemat Trade» и «Casinox» заключены контракты на закупку различных видов металлических изделий на общую сумму 1 млн 903 тыс. 723,5 манатов.

Два подрядных контракта на общую сумму 397 тыс. 152,6 манатов Бакметрополитен заключил с ООО «Temel-M», в рамках которых предусматривается ремонт асфальтобетонных покрытий.

Также общество заключило два контракта на общую сумму 1 млн 474 тыс. 434,34 маната с ООО «Polimart» и ООО «Caspian Energy Group» на закупку сантехнической продукции.

Кроме того, Бакметрополитен подписал контракт с компанией Azlubritech на закупку смазочных масел для автомобилей, машин и механизмов. Стоимость договора составляет 670 тыс. 996,2 манат.

ООО Insaat стало подрядчиком Бакинского метрополитена по вентиляционным, сантехническим, осветительным работам и установке систем отопления. С данной компанией подписан контракт на сумму 223 тыс. 74,63 маната.

АООТ «Baki-Mexaniki-Temir» по заказу Бакметрополитена на территории электрического депо им. Н.Нариманова соорудит ограждение особого типа с колючей проволокой и из металлического профиля и установит вентиляционные киоски из металлоконструкций на шахтах №17, 24 и 40. Стоимость подписанного с компанией контракта составляет 272 тыс. 527,79 манатов.

Бакметрополитен также привлек ООО «Inteqreyted Servis» в качестве подрядчика для установки аудио- и видео систем. Стоимость контракта составляет 67 тыс. 336,7 манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]