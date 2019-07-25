В МАГАТЭ обсудят вопрос о будущем гендиректоре организации

Специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ в четверг рассмотрит вопрос о преемнике Юкии Амано на посту гендиректора агентства, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Утром 25 июня в Вене состоится спецсессия Совета управляющих МАГАТЭ, которая почтит память покойного гендиректора Амано, приступит к рассмотрению вопроса о его преемнике, а также о том, как будет управляться Секретариат агентства в период до избрания нового гендиректора", - написал Ульянов в своем Твиттере.

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, сообщило в минувший понедельник агентство.

Предполагается, что процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.