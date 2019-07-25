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ТЭК 25.07.2019 13:59

В МАГАТЭ обсудят вопрос о будущем гендиректоре организации

Специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ в четверг рассмотрит вопрос о преемнике Юкии Амано на посту гендиректора агентства, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Утром 25 июня в Вене состоится спецсессия Совета управляющих МАГАТЭ, которая почтит память покойного гендиректора Амано, приступит к рассмотрению вопроса о его преемнике, а также о том, как будет управляться Секретариат агентства в период до избрания нового гендиректора", - написал Ульянов в своем Твиттере.

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, сообщило в минувший понедельник агентство.

Предполагается, что процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.

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Тэги: МАГАТЭ, СЕССИЯ, ГЕНДИРЕКТОР, ПРЕЕМНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]