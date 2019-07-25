Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

Южнокорейская Samsung Electronics Co. пообещала в сентябре 2019 года начать продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold, отложенные ранее из-за выявленных проблем.
Выход этой модели на рынок изначально был запланирован на 26 апреля, однако специалисты, получившие тестовые модели Galaxy Fold заблаговременно, обнаружили ряд проблем.
Смартфон представляет собой карманное устройство, которое может раскрываться в планшет. В ходе тестирования эксперты выявили проблемы экрана на месте сгиба, а некоторые просто удалили верхний слой экрана, посчитав его защитной пленкой.
Samsung сообщила в четверг, что устранила обнаруженные проблемы, укрепив верхний слой экрана, добавив ему дополнительную защиту, а также укрепив механизм раскладывания.
Компания не уточнила, на каких рынках начнутся продажи Galaxy Fold в сентябре. Предполагаемая цена устройства составляет около $2000.
Samsung возлагала большие надежды на Galaxy Fold, рассчитывая, что выпуск устройства со складным экраном укрепит ее статус инновационной компании, пишет The Wall Street Journal.
Китайская Huawei ранее также представила смартфон со складным экраном, однако, с учетом ограничений, действующих в отношении компании в США, Galaxy Fold может получить более широкое распространение.
Акции Samsung Electronics подорожали на 1,7% по итогам торгов в Сеуле в четверг.
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