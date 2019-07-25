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Финансы 25.07.2019 12:12

Moody’s изменило на "позитивный" прогноз по банковскому сектору Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз по банковской системе Азербайджана на "позитивный" со "стабильного".

По мнению специалистов агентства, продолжающийся экономический рост и беспрецедентная поддержка домохозяйств со стороны государства являются основными факторами, повлиявшими на присвоение «позитивного» прогноза банковскому сектору Азербайджана

«Мы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Азербайджане до 3% в 2019-2020 годах с учетом благоприятных мировых цен на энергоносители, роста экспорта и увеличения доли ненефтяного секторов в структуре экономики. Проводимые правительством реформы должны положительно повлиять на рост экономики страны. Тем не менее, экономика остается уязвимой к изменениям цен на нефть», - отмечается в обзоре агентства по банковской системе Азербайджана.

Агентство прогнозирует дальнейшее сокращение проблемных кредитов, доля которых в общем портфеле займов к концу 2020 года должна снизиться ниже 10%, и улучшение качества активов.

«К концу 2018 года доля проблемных кредитов сократилась до 15,9% с 19,4% годом ранее. Мы ожидаем, что к концу 2019 года доля проблемных кредитов сократится до 10,6%, а к концу 2020 года – до 9,3%. Качество активов также будет улучшаться благодаря указу главы государства, направленного на решение вопросов с неработающими кредитами, налоговым реформам, освобождающим многих заемщиков от уплаты подоходного налога, и завершению передачи неработающих активов МБА", - отмечают аналитики агентства.

Moody`s также прогнозирует постепенное увеличение активов и капитализации банковского сектора и, как следствие, улучшение показателя адекватности капитала.

"Мы ожидаем, что активы банковского сектора достигнут к 2020 году 30,954 млрд манатов, к 2021г – 32,006 млрд манатов. Капитализация банковского сектора к концу 2019 года прогнозируется на уровне 4,794 млрд манатов, а по итогам 2020 года – на уровне 5,417 млрд манатов. Адекватность капитала прогнозируется соответственно на уровне 15,5% и 16,9%", - говорится в обзоре.

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 30 банков.

А. Мамедов

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Тэги: MOODYS, БАНКИ, ПРОГНОЗ


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