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Экология 25.07.2019 14:26

В европейских странах ожидают новых температурных рекордов

Сильная жара в Европе, как ожидается, достигнет в четверг пика, сообщают европейские СМИ.

По данным местных метеорологических служб, в Париже и Лондоне может быть зафиксирована самая высокая для этих городов температура за всю историю наблюдений. Во французской столице ожидают 42 градуса по Цельсию, в британской столице - 39 градусов.

Власти Франции объявили о наивысшем уровне опасности из-за жары в Парижском регионе и 19 других департаментах. По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен, жара затронет около 20 млн человек.

В свою очередь железнодорожная компания Франции SNCF призвала пассажиров по возможности отменить свои поездки в четверг из-за чрезвычайно высокой температуры воздуха.

Британские метеорологи предупреждают, что температурные рекорды могут быть в четверг установлены не только в Лондоне, но и в некоторых районах Северной Ирландии.

В ряде районов Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии столбик термометра в четверг может подняться выше 40 градусов по Цельсию. Синоптики не исключают, что установленные накануне температурные рекорды в Бельгии, Германии и Нидерландах могут быть вновь побиты уже в четверг.

Власти Испании объявили наивысший уровень опасности в провинции Сарагоса, которая значительно пострадала в июне в результате лесных пожаров.

Европейские СМИ предупреждают о возможности проблем с движением общественного транспорта. Накануне не менее 660 человек оказались заблокированы в поезде компании Eurostar в Бельгии. В течение двух часов пассажиры не могли покинуть поезд. В Eurostar объяснили, что сбой произошел из-за перенапряжения систем электроустановок из-за жары. В результате движение поездов между Брюсселем и Парижем было прервано на несколько часов.

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Тэги: ЕВРОПА, ЖАРА, РЕКОРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]