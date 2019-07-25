В европейских странах ожидают новых температурных рекордов

Сильная жара в Европе, как ожидается, достигнет в четверг пика, сообщают европейские СМИ.

По данным местных метеорологических служб, в Париже и Лондоне может быть зафиксирована самая высокая для этих городов температура за всю историю наблюдений. Во французской столице ожидают 42 градуса по Цельсию, в британской столице - 39 градусов.

Власти Франции объявили о наивысшем уровне опасности из-за жары в Парижском регионе и 19 других департаментах. По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен, жара затронет около 20 млн человек.

В свою очередь железнодорожная компания Франции SNCF призвала пассажиров по возможности отменить свои поездки в четверг из-за чрезвычайно высокой температуры воздуха.

Британские метеорологи предупреждают, что температурные рекорды могут быть в четверг установлены не только в Лондоне, но и в некоторых районах Северной Ирландии.

В ряде районов Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии столбик термометра в четверг может подняться выше 40 градусов по Цельсию. Синоптики не исключают, что установленные накануне температурные рекорды в Бельгии, Германии и Нидерландах могут быть вновь побиты уже в четверг.

Власти Испании объявили наивысший уровень опасности в провинции Сарагоса, которая значительно пострадала в июне в результате лесных пожаров.

Европейские СМИ предупреждают о возможности проблем с движением общественного транспорта. Накануне не менее 660 человек оказались заблокированы в поезде компании Eurostar в Бельгии. В течение двух часов пассажиры не могли покинуть поезд. В Eurostar объяснили, что сбой произошел из-за перенапряжения систем электроустановок из-за жары. В результате движение поездов между Брюсселем и Парижем было прервано на несколько часов.