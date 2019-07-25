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Бизнес и законодательство 25.07.2019 14:40

Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. сократил размер убытка во втором квартале 2019 года, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил $408,3 млн, или $2,31 в расчете на акцию, по сравнению с $717,5 млн, или $4,22 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Убыток без учета разовых доходов и расходов уменьшился до $1,12 на акцию с $3,06.

Выручка компании повысилась до $6,35 млрд против $4,002 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 35 центов на акцию при выручке в $6,5 млрд.

Между тем глава Tesla Илон Маск сказал аналитикам, что компания рассчитывает выйти на безубыточный уровень по итогам текущего квартала, пишет Dow Jones.

Он подтвердил сделанный ранее прогноз продаж автомобилей в 2019 году, согласно которому компания намерена поставить от 360 тыс. до 400 тыс. машин, что будет представлять собой рост на 45-65% относительно прошлого года.

В начале июля Tesla отчиталась об увеличении поставок на 51,1% во втором квартале 2019 года относительно трех предыдущих месяцев. В апреле-июне она поставила 95,2 тыс. машин, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков и стал рекордным.

Котировки акций Tesla рухнули ходе дополнительных торгов в среду на 11%. Капитализация компании с начала текущего года упала более чем на 20%, до $45,43 млрд.

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Тэги: США, TESLA, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]