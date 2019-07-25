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Бизнес и законодательство 25.07.2019 14:51

Boeing сократит производство самолетов 737 MAX, если регуляторы не допустят их к полетам до конца года

Boeing Co. может сократить или приостановить производство самолетов 737 MAX, если регуляторы не одобрят их возврат в эксплуатацию до конца 2019 года.

В данный момент Boeing по-прежнему намерен производить 42 самолета 737 MAX в месяц и планирует увеличить выпуск до 57 самолетов в следующем году, заявил главный исполнительный директор компании Деннис Мюленбург в ходе телефонной конференции с инвесторами в среду.

Однако отсрочка возврата в эксплуатацию этих самолетов вынудит компанию сократить их производство, отметил он.

"Нам придется рассмотреть возможность сокращения производства или другие варианты, в том числе, временное сокращение выпуска 737 MAX", - заявил Мюленбург.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Представители Boeing ранее заявляли, что рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

Расходы, связанные с выплатой различных компенсаций в результате приостановки полетов 737 MAX, сократили выручку Boeing во втором квартале на $5,6 млрд, а чистую прибыль - на $8,74 млрд.

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Тэги: США, BOEING, САМОЛЕТЫ, ВЫПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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