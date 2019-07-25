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Спорт 25.07.2019 15:32

Французский спортсмен не справился с попыткой пересечь Ла-Манш на реактивной платформе

Французский спортсмен Фрэнки Запата в четверг не смог пересечь Ла-Манш на реактивной платформе собственного изобретения, названной "флайбордом", сообщают местные СМИ.

Взлетел 40-летний Запата в 09:05 утра по местному времени (8:05 мск) с пляжа Сангат, расположенного в департаменте Па-де-Кале. Согласно плану, он должен был прибыть в бухту Святой Маргариты около британского порта Дувр.

Однако при попытке приземлиться на судно, чтобы дозаправиться, он не удержался и упал в воду. Это произошло примерно на полпути.

"Это невероятное разочарование", - рассказал один из членов команды спортсмена Стефан Дени.

"Его быстро подняли из воды. Он не получил никаких травм, но он очень расстроен", - добавил Дени.

Фрэнки Запата - спортсмен, победитель первенства Европы и мира по джет-ски. Он получил широкую известность во Франции, когда ранее в июле принял участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда он пролетел над Елисейскими полями, держа в руках винтовку.

Специальная реактивная платформа снабжена пятью турбореакивными двигателями.

Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СПОРТСМЕН, НЕУДАЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]