Французский спортсмен не справился с попыткой пересечь Ла-Манш на реактивной платформе

Французский спортсмен Фрэнки Запата в четверг не смог пересечь Ла-Манш на реактивной платформе собственного изобретения, названной "флайбордом", сообщают местные СМИ.
Взлетел 40-летний Запата в 09:05 утра по местному времени (8:05 мск) с пляжа Сангат, расположенного в департаменте Па-де-Кале. Согласно плану, он должен был прибыть в бухту Святой Маргариты около британского порта Дувр.
Однако при попытке приземлиться на судно, чтобы дозаправиться, он не удержался и упал в воду. Это произошло примерно на полпути.
"Это невероятное разочарование", - рассказал один из членов команды спортсмена Стефан Дени.
"Его быстро подняли из воды. Он не получил никаких травм, но он очень расстроен", - добавил Дени.
Фрэнки Запата - спортсмен, победитель первенства Европы и мира по джет-ски. Он получил широкую известность во Франции, когда ранее в июле принял участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда он пролетел над Елисейскими полями, держа в руках винтовку.
Специальная реактивная платформа снабжена пятью турбореакивными двигателями.
Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях.
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