Москва настроена на диалог и выстраивание межпарламентского взаимодействия с Украиной - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что межпарламентский диалог между Россией и Украиной возможен, Москва на него настроена.
"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку. Дождемся окончательного формирования структуры Верховной рады, председателя Верховной рады, комитетов, какие люди туда придут, как они будут настроены. У нас достаточно терпения, выдержки", - заявила Матвиенко на пресс-конференции в четверг.
"Мы настроены, еще раз хочу это подтвердить и подчеркнуть, на диалог и на выстраивание межпарламентского взаимодействия в целях нормализации российско-украинских отношений", - добавила она.
Матвиенко подчеркнула, что и Россия, и Федеральное Собрание в частности всегда выступали и выступают за диалог с людьми разных идеологических взглядов, за исключением, "совсем крайне радикальных, профашистских, пронацистских".
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