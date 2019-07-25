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Это интересно 25.07.2019 15:59

В Великом Новгороде найдены саркофаги домонгольского периода

Во время раскопок в Юрьевом монастыре экспедиция Института археологии РАН впервые обнаружила шесть каменных саркофагов, где в XII - начале XIII века были похоронены представители боярской верхушки Новгорода, сообщает в четверг пресс-служба института.

Такие саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и не встречаются нигде, кроме нескольких городов домонгольской Руси - Киева, Чернигова, Переяславля Южного и Новгорода, отмечается в сообщении.

"Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются (...) Они есть в Софийском соборе, в некоторых старых церквях, но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода, - это, безусловно, редкость", - отметил начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов.

По данным первичного антропологического обследования, здесь похоронены люди в возрасте около 50 лет и старше. "Все они вели активный образ жизни, на что указывает большая изношенность суставов. Но очень хорошо сохранившаяся зубная система говорит о том, что эти люди хорошо питались. Если учесть, что средняя продолжительность жизни для средневекового человека составляет 35-38 лет, а в этих погребениях почти все индивиды старше 50, то можно сказать, что у них был очень высокий уровень жизни", - отметила научный сотрудник отдела теории и методики ИА РАН Ирина Решетова.

Археологи также обратили внимание на то, что погребение в саркофагах, расположенных у входа в храм и под полом церкви, соответствует христианском обряду: в саркофаги, в отличие от языческих захоронений, не помещали вещи, сопровождающие в загробный мир, а сами могилы находятся как можно ближе к церкви, о чем специально просили, чтобы символически соединиться с общиной перед Страшным судом.

Ученые ИА РАН исследуют Георгиевский собор Юрьева монастыря с 2013 года. Раскопки уже принесли многочисленные и неожиданные открытия: здесь были найдены фрагменты фресок, сбитых со стен в начале XIX века и находившихся под полом собора, а в 2016 году возле северного фасада археологи обнаружили каменные саркофаги. Как полагают ученые, в них были похоронены монахи Юрьева монастыря.

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Тэги: РОССИЯ, НОВГОРОД, РАСКОПКИ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]