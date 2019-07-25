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Спорт 25.07.2019 16:10

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.

Она опустилась на три строчки и теперь занимает 46-е место

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии. Триумфатор Кубка Америки команда Бразилии поднялась с третьего на второе место, Франция опустилась со второго на третье.

На четвертой строчке, по-прежнему, находится Англия. Уругвай, поднявшись на три строчки, теперь занимает пятое место.

Португалия опустилась с пятого места на шестое, Хорватия - с шестого на седьмое. Колумбия улучшила свои позиции на пять пунктов, теперь она восьмая. Испания опустилась с седьмого на девятое место. Аргентина поднялась на одну строчку и вернулась в топ-10.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Алжира, поднявшаяся на 28 мест. Сейчас она занимает 40-е место. Самое стремительное падение зафиксировано у команды Бурунди, она опустилась на 14 строк, теперь она 148-я.

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Тэги: МИР, ФУТБОЛ, ФИФА, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]