Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.
Она опустилась на три строчки и теперь занимает 46-е место
Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии. Триумфатор Кубка Америки команда Бразилии поднялась с третьего на второе место, Франция опустилась со второго на третье.
На четвертой строчке, по-прежнему, находится Англия. Уругвай, поднявшись на три строчки, теперь занимает пятое место.
Португалия опустилась с пятого места на шестое, Хорватия - с шестого на седьмое. Колумбия улучшила свои позиции на пять пунктов, теперь она восьмая. Испания опустилась с седьмого на девятое место. Аргентина поднялась на одну строчку и вернулась в топ-10.
Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Алжира, поднявшаяся на 28 мест. Сейчас она занимает 40-е место. Самое стремительное падение зафиксировано у команды Бурунди, она опустилась на 14 строк, теперь она 148-я.
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