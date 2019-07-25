В центре Парижа закрыли несколько школ из-за повышенного уровня содержания свинца

Власти Парижа приняли решение закрыть две школы в центре города из-за повышенного уровня содержания свинца, сообщают местные СМИ.

Оба образовательных учреждения расположены в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери.

В парижской мэрии отметили, что школы закрыты "в рамках мер предосторожности".

На прошлой неделе в мэрии сообщили, что проведенный анализ указал на то, что уровень содержания свинца в расположенных близ Собора Парижской Богоматери зданиях, в том числе школах, не вызывает обеспокоенности.

Однако, по данным собственного расследования портала "Медиапар", "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

Еще в конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.