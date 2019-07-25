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СНГ 25.07.2019 16:42

МВД Белоруссии заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

Министерство внутренних дел Белоруссии заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности.

"Мошенники атакуют белорусские предприятия!!! Волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности!", - сказано в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Сотрудниками УРПСВТ МВД уже зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай списания средств произошел в столице, где фирма лишилась 14 тысяч рублей", - сообщила пресс-секретарь.

"В то время, когда сотрудники фирмы не предпринимают действий, запускается вредоносный процесс. Формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств на расчетный счет мошенникам", - поясняется в сообщении.

Пресс-секретарь подчеркивает, что в целях безопасности не следует активировать прикрепленные к электронному письму файлы, если нет уверенности в отправителе. Также не следует оставлять в компьютере электронный ключ - вирусный алгоритм использует его при генерировании платежного поручения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВД, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]