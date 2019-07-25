АПБ по случаю Гурбан-байрам откроет в Баку и регионах более 70 специальных пунктов разделки мяса

Агентство пищевой безопасности (АПБ) по случаю Гурбан-байрам создаст на территории Азербайджана 74 пункта резки мяса, отмечается в сообщении ведомства.

«АПБ по случаю праздника Гурбан-байрам создаст в Баку и регионах пункты резки мяса, отвечающие ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам. В частности, на территории страны будут созданы 44 стационарных и 30 пункта палаточного типа, оснащенных необходимым оборудованием», - отмечается в информации.

По данным АПБ, пункты резки мяса палаточного типа будут состоять из трех секций: первая - для резки мяса, вторая - для охлаждения, третья – для разделки. Выездные лаборатории АПБ окажут бесплатные услуги населению по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы в этих пунктах.

«Пункты резки мяса палаточного типа изготовлены из специального материала, поддающегося дезинфекции и предотвращающего попадание пыли. Напольное покрытие этих объектов снабжено дренажной системой для вывода стоков в канализацию, что предотвратит загрязнение окружающей территории. Вблизи палаточных пунктов резки мяса также будут установлены специальные контейнеры для перевозки шкуры животных и прочих отходов», - отмечается в сообщении.

По данным АПБ, надзор на всем процессом резки в указанных пунктах резки мяса будут осуществлять сотрудники Агентства, местных органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

АПБ также призывает лиц, осуществляющих резку и продажу мяса, воспользоваться для этих целей стационарными и палаточными пунктами, и не создавать антисанитарных условий на улицах города и на окраинах дорог.

Н.Аббасова