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Бизнес и законодательство 25.07.2019 13:14

АПБ по случаю Гурбан-байрам откроет в Баку и регионах более 70 специальных пунктов разделки мяса

Агентство пищевой безопасности (АПБ) по случаю Гурбан-байрам создаст на территории Азербайджана 74 пункта резки мяса, отмечается в сообщении ведомства.

«АПБ по случаю праздника Гурбан-байрам создаст в Баку и регионах пункты резки мяса, отвечающие ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам. В частности, на территории страны будут созданы 44 стационарных и 30 пункта палаточного типа, оснащенных необходимым оборудованием», - отмечается в информации.

По данным АПБ, пункты резки мяса палаточного типа будут состоять из трех секций: первая - для резки мяса, вторая - для охлаждения, третья – для разделки. Выездные лаборатории АПБ окажут бесплатные услуги населению по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы в этих пунктах.

«Пункты резки мяса палаточного типа изготовлены из специального материала, поддающегося дезинфекции и предотвращающего попадание пыли. Напольное покрытие этих объектов снабжено дренажной системой для вывода стоков в канализацию, что предотвратит загрязнение окружающей территории. Вблизи палаточных пунктов резки мяса также будут установлены специальные контейнеры для перевозки шкуры животных и прочих отходов», - отмечается в сообщении.

По данным АПБ, надзор на всем процессом резки в указанных пунктах резки мяса будут осуществлять сотрудники Агентства, местных органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

АПБ также призывает лиц, осуществляющих резку и продажу мяса, воспользоваться для этих целей стационарными и палаточными пунктами, и не создавать антисанитарных условий на улицах города и на окраинах дорог.

Н.Аббасова

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Тэги: МЯСО, РАЗДЕЛКА, ПУНКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]