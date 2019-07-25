Минобороны Азербайджана задействовало корабли и вертолеты для поиска упавшего в Каспий истребителя МиГ-29

Министерство обороны Азербайджана привлекло корабли Военно-морских сил (ВМС) и вертолеты Военно-воздушных силы (ВВС) страны к поиску упавшего в Каспийское море истребителя МиГ-29 , сообщил в четверг пресс-секретарь Минобороны страны Вагиф Даргяхлы.

«К поисково-спасательным операциям подключены корабли ВМС и вертолеты ВВС»,- сказал Даргяхлы агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, которая приступила к расследованию причин авиакатастрофы.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

Ф.Исазаде