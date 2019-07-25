Сборная Азербайджана чуть улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана улучшила на одну позицию и поднялась на 109-ое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.
В июле сборная Азербайджана не проводила официальных и товарищеских встреч.
Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (7-ое место), Уэльс (24-ое), Словакия (31-ое), Венгрия (45-ое).
Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии. Благодаря победе на Копа Америка Бразилия поднялась в рейтинге на второе место.
В первой десятке также присутствуют Франция, Англия, Уругвай, Португалия, Колумбия, Испания и Аргентина.
А.Азизов
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