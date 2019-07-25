Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0269 GBR   2.1207 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.88 -0.89 Brent 63.18 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 25.07.2019 13:23

Сборная Азербайджана чуть улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана улучшила на одну позицию и поднялась на 109-ое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

В июле сборная Азербайджана не проводила официальных и товарищеских встреч.

Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (7-ое место), Уэльс (24-ое), Словакия (31-ое), Венгрия (45-ое).

Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии. Благодаря победе на Копа Америка Бразилия поднялась в рейтинге на второе место.

В первой десятке также присутствуют Франция, Англия, Уругвай, Португалия, Колумбия, Испания и Аргентина.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИФА, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Сборная Азербайджана опустилась на 110-ое место в рейтинге ФИФА Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА Сборная Азербайджана потеряла одно место в рейтинге ФИФА Сборная Азербайджана завершила 2018 год на 107 месте в рейтинге ФИФА Сборная Азербайджана сохранила 107-е место в рейтинге ФИФА Сборная Азербайджана в октябрьском рейтинге ФИФА продвинулась на одну позицию

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]