Сборная Азербайджана чуть улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана улучшила на одну позицию и поднялась на 109-ое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

В июле сборная Азербайджана не проводила официальных и товарищеских встреч.

Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (7-ое место), Уэльс (24-ое), Словакия (31-ое), Венгрия (45-ое).

Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии. Благодаря победе на Копа Америка Бразилия поднялась в рейтинге на второе место.

В первой десятке также присутствуют Франция, Англия, Уругвай, Португалия, Колумбия, Испания и Аргентина.

А.Азизов