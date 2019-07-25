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ТЭК 25.07.2019 16:55

Wexler Group приостанавливает поставки на Украину российского дизтоплива по нефтепродуктопроводу из-за спецпошлин

Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки российского дизельного топлива через участок нефтепродуктопровода ООО "ПрикарпатЗападтранс", считая их после введения специальных пошлин экономически нецелесообразными.

"В связи с принятием постановления Кабинета министров Украины №624, которым, в частности, устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива, группа Wexler с 1 августа вынуждена приостановить поставки дизтоплива происхождением из Российской Федерации трубопроводным транспортом в Украину", - сообщила компания в среду.

В сообщении говорится, что группа занимается поиском альтернативных источников и способов поставок топлива.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.

В "ПрикарпатЗападтрансе", эксплуатирующему участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", уже заявили, что "предприятие будет защищать свои инвестиции в украинскую экономику в соответствии с действующим законодательством Украины и международным правом".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара-Западное направление протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Wexler Group - украинская энергокомпания, специализируется на импорте нефтепродуктов, является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украину. С 2019 года занимается импортом темных нефтепродуктов, в частности дорожного битума, мазута, масел. Объединяет такие предприятия, как "Анвитрейд" (в 2018 году реализовала 635 тыс. тонн ДТ), "Терминал Ойл" (мелкооптовый оператор), "Ясунь Транс 27", а также "Санрайз Логистикс" (реализация темных нефтепродуктов).

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Тэги: УКРАИНА, WEXLER, ДИЗТОПЛИВО, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]