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Внешняя политика 25.07.2019 13:58

Азербайджан с осени отменяет визовый режим для граждан Турции – Чавушоглу

Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменяет визовый режим для граждан Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлут Чавушоглу.

«Согласно договоренностям между президентами Азербайджана и Турции на прошлой неделе, с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим для турецких граждан», - написал Чавушоглу на своей странице в твиттер.

В настоящее время, граждане Турции могут оформить визу в аэропортах Азербайджана.

Между тем, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан», что «Баку направил Анкаре ноту по отмене визовых требований» для граждан Турции.

«Визовое требование для граждан Турции, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 сентября 2019 года»,- сказала Абдуллаева.

По ее словам, граждане Турции без визы могут оставаться на территории Азербайджана сроком на 30 дней. «Статус граждан Турции, желающих остаться на территории Азербайджана более 30 дней, регулируется азербайджанским законодательством»,- отметила она.

Н.Аббасова, Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВИЗА, ОТМЕНА, ТУРЦИЯ, ВИЗА, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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